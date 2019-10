„Az elmúlt két évben sokszor csak egy árnyék voltam a kézilabdapályák környékén”

Faluvégi Rudolf nehéz két éven van túl, sérülések miatt ugyanis rendszeresen kényszerpihenőt kellett tartania. Emellett a előbb a Nantes csapatából, majd a válogatottból is kiszorult, de mindezek ellenére úgy érzi, fejlődött.

Úgy is tudtam fejlődni és jobb játékossá válni, hogy tulajdonképpen nem is játszottam. Sok dolog, amit korábban mondtak nekem és sulykoltak az edzőim, mintha most érett volna be. Az elmúlt két évben sajnos nagyon sokszor csak egy árnyék voltam a kézilabdapályák környékén. Ezt nem kívánom senkinek, de nagyon sok segítséget kapok egyrészt a családomtól, másrészt támogató környezetben vagyok, ahol minden szellemi és szakmai segítség elérhető. Próbálok erős maradni, de nem mindig könnyű