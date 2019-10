Kellemetlen vereségbe szaladt bele a Veszprém a SEHA Ligában: a magyar bajnok az északmacedón Eurofarm Rabotnik otthonában kapott ki 26-24-re.

Pedig David Davis bitang erős csapatot vitt magával az idegenbeli mérkőzésre, azonban az első félidőt 14-8-ra elveszítette a Veszprém. A második félidőre feljavult a magyar csapat, Gajic vezetésével ki is egyenlített a 47. percben (19-19), de a továbbiakban is bírta a nyomást a Rabotnik, amely bravúrgyőzelmet aratott. A kapusok egyébként nagyon kitettek magukért, Nikolce Mitrevski 12-szer, Vladimir Cupara 11-szer védett.

Persze a sport szépsége, hogy a papírforma időnként felborul, de a mérkőzés előtt majdhogynem borítékolható volt a veszprémi győzelem. A Rabotniket az EHF Kupa előző szezonjában oda-vissza verte a Tatabánya, a Bajnokok Ligáját pedig három vereséggel kezdte most a csapat.

Sajnálom a szurkolóinkat, akik nem azt a játékot érdemlik, amit most művelünk. Számomra is nehéz a helyzet, hiszen tavaly nem tudtam felkészíteni a társaságot az előszezonra, de az merőben más volt. Folytatjuk a kemény munkát, ennyi. Lehetne sokkal rosszabb is, de én nem fogom feladni. Amíg itt vagyunk, addig harcolunk