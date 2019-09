Csak az Európa-bajnok tudta megállítani a magyar birkózót a vébén

Lőrincz Viktor ezüstérmet nyert hétfőn a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában a nur-szultani olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon.

Az idei Európa-bajnokság győztese, az ukrán Zsan Belenyuk az első egy-másfél percben nagyon óvatosan kezdett, de a magyar birkózó is visszafogottan kezdett. A bírók végül úgy ítélték meg, Lőrincz volt a passzívabb, ezért őt küldték le, az igazi csata innen kezdődött. A magyar aztán nem hagyta magát, többször is bravúrosan védekezett.

Lőrincz Viktor egyenlített ugyan, de Belenyuk két perccel a vége előtt rákapcsolt és egy perc alatt újabb pontot zerzett, így aztán kevés idő maradt az újabb egyenlítésre, a magyar birkózó pedig ezüstérmet szerzett. Noha érthető módon csalódott volt Lőrincz, így is pályafutása legjobb vébéjét produkálta, 2013-ban és 2014-ben is bronzérmes volt.

Eredetileg azt szerettem volna, hogy őt küldjék le először, és a visszaintést követően rámegyek és őt intetem meg újra, de sajnos nem így alakult. A védekezés nagyon jól ment, amikor én voltam felül akkor viszont kétszer tudtam ráfogni és már fel is állítottak, szerintem túl gyorsan. A második intésem is gyorsan jött ezek után, a végén pedig már hiába mentem. Akkor már be tudtam tenni a kezem, egy pillanatra ki is billent, de nem hiába vannak ilyen eredményei, klasszis birkózó. Holnap jobban fogok örülni ennek az eredménynek, jövőre az olimpián, egy jó felkészülést követően pedig hiszem, hogy már le fogom győzni