Sérült kézzel is vb-döntőbe jutott a magyar öttusázó

Három magyar, Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara és Gulyás Michelle jutott be a női hagyományos verseny döntőjébe a budapesti olimpiai kvalifikációs öttusa-világbajnokságon.

Az A csoportban Gulyás (2:08.28 perc) a második, Guzi Blanka (2:16.18) pedig a 19. időt érte el 200 méteren, amely meg is határozta mindkettejük további versenyzését. Míg Guzi az életmentő 15. utolsó továbbjutó helyért küzdött, Gulyás nyolcadik is volt, ám végül a 12. helyen kvalifikálta magát.

Az úszás a legerősebb számom, most is megadta az alaphangot a folytatáshoz. A vívás döcögősen indult, aztán elég jó lett és sikerült a kombinált szám is. A mai öttusában a vívás és a kombinált verseny meghatározó, ha ez a kettő jó, az élcsoportban lehetsz