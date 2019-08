Fáj és kellemetlen, de ha nem csinálom, még rosszabb lesz

Még egy külön elnevezést is kapott az a térdsérülés, ami a futókat érinti. Újabb ok, hogy átkozzam a futást , és hogy belekezdtem ebbe a projektbe. Nincs fontosabb alaptézise a sportnak, mint a nyújtás, ennek ellenére nekem legalább akkora kihívás beiktatni az életembe, mint elindulni futni. Pedig a nyújtás hiánya miatt alakulnak ki a különböző sérülések, amiknek egyik része a porcokat, míg a másik az inakat érinti. Erről beszélgettünk egy ortopéd szakorvossal, aki nemcsak elmondta, de egy anatómiai modellel és egy számítógépes programmal megmutatta, mi is történik valójában a testünkkel ilyen helyzetekben. Noémi futása