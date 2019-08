Az IndyCar, vagyis az amerikai formaautós széria vasárnap óriási tömegkarambolt hozott a poconói futam rajtján.

Szató Takuma, Alexander Rossi és Ryan Hunter-Reay csatázott nagyot a pozícióért, de három autó egyszerűen nem fért el egymás mellett. Elkerülhetetlennek bizonyult egy nagy ütközés, a hármasból ráadásul Szató egy pattanás után oldalba kapta Felix Rosenqvistet., sőt James Hinchcliffe is belekeveredett a zűrzavarba. A felvételek láttán kész csoda, hogy senkinek sem esett komoly baja.

Íme a baleset a különböző pilóták szemszögéből:

IndyCar drivers were furious after scary 5-car crash on Lap 1 at Pocono

“I don’t know how many times we have to do this. … You can attack all you want, it doesn’t give you a chance to win if you’re in the fence.” https://t.co/pIIGCcegxSpic.twitter.com/6OSSXBeArC

— For The Win (@ForTheWin) August 18, 2019