Oszaka az orvosaival is szembeszegülne az US Open miatt

Térdsérülés miatt feladni kényszerült negyeddöntős mérkőzését a második helyen kiemelt Oszaka Naomi a Cincinnatiben zajló kemény pályás tenisztorna női viadalán.

A világranglistán első japán játékos egy elvesztett és egy megnyert játszma után, a harmadik szettben, amikor az amerikai Sofia Kenin 2:0-ra vezetett ellene, jelezte: nem tudja folytatni a meccset.

A helyzet az, hogy nagyon magas a fájdalomküszöböm, ezért általában még akkor is játszom, amikor már nyilvánvalóan nem kellene. Szóval tényleg nem tudom, mi van a lábammal, ezért kicsit aggaszt a térdsérülésem

– nyilatkozta Oszaka a mérkőzést követő sajtótájékoztatón.

Elmondta, amikor ápolási szünetet kért, azt kérdezte a segítségére siető fizioterapeutától, folytathatja-e a mérkőzést, mert nagyon utál visszalépni. „Visszamentem a pályára, szerettem volna befejezni a szettet. De úgy éreztem, hogy nem biztonságos” – tette hozzá.

Nagyon nem akart a US Open előtt megsérülni, de mindent elkövet, hogy ott legyen az augusztus 26-án, New Yorkban kezdődő Grand Slam-tornán. „Tényleg nem gondolkodom a címvédésen, csak szeretnék teniszezni. Úgy érzem, egy százalék az esélye annak, hogy nem léphetek pályára. De akkor is játszani fogok, ha az orvos nem engedi meg.”

WTA, Cincinnati, negyeddöntő Kenin (amerikai) – Oszaka (japán, 2.) 6:4, 1:6, 2:0-nál Oszaka sérülés miatt feladta

Keys (amerikai, 16.) – V. Williams (amerikai) 6:2, 6:3

Kuznyecova (orosz) – Ka. Pliskova (cseh, 3.) 3:6, 7:6 (7-2), 6:3

Barty (ausztrál, 1.) – Szakkari (görög) 5:7, 6:2, 6:0

