Beesett még idénre egy parádés bokszmeccs, Pacquiao és Khan megegyeztek

A brit ökölvívó, Amir Khan sajtótájékoztatót hívott össze keddre az edzőtermébe és nem okozott csalódást, bejelentette ugyanis, hogy

még idén megmérkőzik Manny Pacquiaóval.

A talksport.com cikke szerint november 9-én, Rijádban rendezik majd a meccset. Khannak már a legutóbbi gálája is Szaúd-Arábiában volt, TKO-val verte Billy Dibet, amiért a hírek szerint 7 millió fontot is kapott, amellett, hogy övé lett a WBC nemzetközi váltósúlyú öve. Nagyon ígérgette a brit, hogy Fülöp-szigeteki ellenfele is aláírta a szerződést.

A 40 éves Manny Pacquiaónak a Khan elleni lesz majd a 72. profi meccse. Addig viszont még lesz dolga, a hétvégén, Nevadában bunyózik Keith Thurmannel. A tét a WBA váltósúlyú öve.