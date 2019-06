LeBron James olyan gesztust tett, amit csak bajnoki gyűrűvel lehet meghálálni

LeBron James 16 szezont játszott le eddig az NBA-ben, ebből 12-őt a 23-as mezszámban. A Los Angeles Lakersnél is ezt választotta magának, azonban most hajlandó tőle megválni, méghozzá Anthony Davis kedvéért, írja a Yahoo.

A Lakers messze várakozáson alul teljesített James első Los Angeles-i évében, be se jutott a csapat a rájátszásba. Megy a tűzoltás ezerrel, sikerült megszerezni a New Orleans Pelicanstól Davist, akiért Lonzo Ballt, Brandon Ingramet, Josh Hartot és még három elsőkörös draftcelit adott a franchise – azaz majdnem mindent. Persze ez érthető, Anthony Davis a liga egyik legjobb magasembere és a legjobb korban van. Hét éve a 23-as mezben játszik, James kedves gesztusa után Los Angelesben is abban fog.

LeBron James a Miamiban töltött négy szezonjában 6-os volt, ez szabad a Lakersnél is. A 8, 13, 22, 24, 25, 32, 33, 34, 42, 44 és 52 számok a Staples Center mennyezetéről lógnak le, visszavonultatták őket.

A Los Angeles Lakers érdekes szezon előtt áll, nem csoda, hogy James is be van zsongva. Davis érkezése óta őket tartják a legnagyobb esélyesnek a bajnoki címre, még úgy is, hogy ki van ürülve a keret: a két klasszis mellett Kyle Kuzmának van még szerződése. Így egyébként lehetőség nyílik a magyar válogatott Rosco Allen előtt is akár, aki a Lakers nyári ligás csapatával kötött szerződést – ez egy szezont megelőző bajnokság, sokan ekkor tudnak megragadni a ligában, akár más együtteseknél is.

Nyitókép: Harry How/Getty Images