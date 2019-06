Kerekesszékben tolták le a pályáról a megsérült labdaszedőt

Rendkívül szerencsétlenül járt egy labdaszedő a halle-i füvespályás tenisztornán: keresztbe futott a pályán, majd amikor lehajolt a labdáért, akkor megcsúszott, a lába pedig maga alá tekeredett kissé. Rögtön látszott, hogy baj van, az ukrán Szerhij Sztahovszkij azonnal oda is ment megnézni, mennyire komoly a sérülés, a fiú ekkor már ült a földön és a térdét tapogatta.

A labdaszedő nem tudta saját lábán elhagyni az arénát, kerekesszékkel tolták el az orvosi szobába. A meccset három szettben megnyerő Pierre-Hugues Herbert egy ajándék fejpánttal kedveskedett a srácnak.

Lovely touch from @p2hugz 🤗

Gives his headband to an injured ballboy as he leaves the court in a wheelchair 🤕 Hoping he recovers quickly!#NoventiOpen pic.twitter.com/d6gny9o8zS

— Tennis TV (@TennisTV) 2019. június 19.