Repülő térdrúgással KO-zta ellenfelét a magyar ketrecharcos

New York-i gálán vett részt Borics Ádám, aki százszázalékos mérleggel várta az amerikai Aaron Pico elleni meccset. A 25 éves magyar ketrecharcos tizenharmadik meccsén aztán tizenharmadik győzelmét is megszerezte, mert a második menetben elintézte Picót.

Már csak alig egy perc volt hátra a második felvonásból, amikor Borics egy repülő térdrúgással indította az akciót, majd amikor Pico a földre került, alaposan megsorozta, utána pedig jöhetett az ünneplés.

Adam Borics finishes Aaron Pico via TKO after landing a flying knee in the 2nd. pic.twitter.com/rZ79gjhRww

— Jonesy (@RoyJonesy) June 15, 2019