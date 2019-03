Liu Shaolin Sándort az 500-as világbajnoki döntőben is kizárták

Liu Shaolin Sándort az 500-as világbajnoki döntőben is kizárták

Miután az 1500-as világbajnoki elődöntőben lökésért kizárták, Liu Shaolin Sándor 500 méteren javított volna. Egy ideig jól is ment az olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, sőt be is jutott a szám döntőjébe.

Csakhogy ez nem a magyar sportoló napja volt: Liu Shaolint rossz rajt miatt újra kizárták, így nem is indulhatott el a futamon.

A döntőt a dél-koreai Hvang De Heon nyerte.