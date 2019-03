Őrült BL-rangadón ikszelt a Fradi Győrben, óriási bukaresti blama

A Ferencváros női kézilabdacsapata 32-32-es döntetlent játszott Győrben, a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjében. Közben egyik nagy riválisa, a CSM Bucuresti kikapott.

Őrülten nagy szenzációval indult a délután, ugyanis a két magyar csapattal azonos középdöntős csoportban szereplő CSM Bukarest 23-22-re kikapott Ljubljanában. Ez lehetőséget adott a Fradinak az előzésre, a budapestiek pedig be is kezdtek két góllal. Szép lassan belerázódott a meccsbe a Győr is, amely annak ellenére vette át a vezetést, hogy Bíró legalább két hetest kivédett és további egyet elhibázott az ETO. Bár a hazaiak többször is vezettek három góllal, nem hagyta messzire lógni riválisát az FTC és ugyan Pintea találata zárta a félidőt, 15-13 volt ekkor az állás, azaz teljesen nyílt volt a mérkőzés.

A 35. percben egyenlíteni is tudott a Ferencváros Pena hetesével, de ezután megint a Győr volt a lépéselőnyben, sőt, 21-18-s előnyben is volt. Innen kapaszkodott vissza a meccsbe a Fradi, így aztán hol szűken vezetett az ETO, hol egál volt az állás.

27-27-nél változott a mérkőzés menete, ekkor ugyanis a Fradi került előnybe, már a BL-címvédő szaladt az eredmény után. 29-30-nál ráadásul hetest dobhatott az FTC, Pena azonban hibázott, Oftedal duplájával így fordított a Győr. Őrület jellemezte a meccs utolsó perceit, végül Schatzl góljával alakult ki a 32-32-es végeredmény – érdekesség, hogy február elején, ugyanígy a BL-ben játszott 32-32-t a két együttes. Most a 12 gólos Pena volt a legeredményesebb a mezőnyben.

A Győr csoportgyőztesként jut tovább a negyeddöntőbe (ahol a dán Odense lesz az ellenfele), de a Ferencváros is biztosan a legjobb nyolc között folytatja, már csak az a kérdés, hányadik helyen zárja a középszakaszt. A Fradi pontszámban utolérte a Bukarestet, de az egymás elleni eredmény a románoknak kedvez. A Győr a Kristianstaddal, a Fradi a Ljubljanával, a Bukarest pedig a Thüringerrel játszik majd az utolsó fordulóban.

Eredmény – női kézilabda Bajnokok Ligája, középdöntő, 2. csoport, 9. forduló Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo Hungaria 32-32 (15-13)

gólszerzők: Pintea 6, Groot, Hansen 5-5, Puhalák 4, Knedliková, Oftedal 3-3, Kristiansen, Tomori, Bódi 2-2, illetve Pena 12, Klujber 5, Háfra 3, Schatzl, Klivinyi, Lukács, Kovacsics 2-2, Mészáros, Márton, Faluvégi, Klikovac 1-1

A csoport állása: 1. Győri Audi ETO KC 16 pont/9 mérkőzés, 2. Vipers Kristiansand (norvég) 10/8 (233-211), 3. CSM Bucuresti (román) 10/9 (269-259), 4. Ferencváros 10/9 (267-279), 5. Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 5/9, 6. Thüringer HC (német) 1/8

