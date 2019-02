Hat csavar került Liu Shaoang kezébe, az egészsége fontosabb a vébénél

Hétfői műtétjét követően kedden kiengedték a kórházból az olimpiai bajnok Liu Shaoangot, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók drezdai világkupaversenyének pénteki napján kézközépcsonttörést szenvedett.

– mondta a magyar szövetség (MOKSZ) honlapján Tállay András csapatorvos, aki maga is jelen volt az Országos Sportegészségügyi Intézetben végrehajtott operáción.

A doktor szerint a visszatérésről a döntést a versenyző és az edzők hozzák meg, de „a hosszú távú karrier miatt célszerű lenne kihagyni” a márciusi világbajnokságot, mivel kontakt sportágról van szó, amelyben nem zárható ki, hogy újabb nagy ütést kap a sérült testrész. A rehabilitációval kapcsolatban hozzátette, tíz napig pihennie kell az MTK 20 éves sportolójának, míg a törés gyógyulási ideje hat hét.

– mondta Bánhidi Ákos csapatmenedzser, aki jelenleg a válogatottal Olaszországban tartózkodik.

A first look at Shaoang Liu’s broken fingers… 🤕

⠀

When you’re skating at these speeds sometimes injuries happen. Shaoang has said he’s OK and will be fighting to get fit for the World Championships this March in Bulgaria 🇧🇬

⠀

Get well soon @shaoangliu! pic.twitter.com/rWU5CNud20

— ISU Speed Skating (@ISU_Speed) February 2, 2019