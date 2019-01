A dán kapus a szemünket is kivédte, nem bírtunk az olimpiai bajnokkal

A magyar kézilabda-válogatott egy pontot vitt magával a világbajnokság középdöntőjére, így a legjobb nyolcba kerülés érdekében két csapatot is meg kellene előzni. Ehhez bravúrra, bravúrokra lesz szüksége, az olimpiai bajnok dánok elleni siker okvetlenül az lett volna.

A magyar válogatott egyértelműen arra rendezkedett be, hogy lassítsa a játékot. Ebben kulcsszerepe volt Nagy Lászlónak is, aki vezérként magabiztosságot tudott adni a csapatnak. Meccsben is tartottuk magunkat, apránként tudtak ellépni a dánok, de sajnos ez rá is nyomta a bélyeget a támadásainkra.

A mieink kissé görcsösen támadtak, sokszor ahelyett, hogy egalizálhattunk volna, inkább a skandinávok dobtak gólt. Ez hosszú távon megbosszulta magát, félidőre 15-10-zel elrobogott az ellenfelünk. Külön kínos “meglepetés” volt, hogy Landin helyett Green szállt be és káprázatos százalékban fogta meg a labdákat.

Második félidőre már időnként hat is volt a különbség, a magyar kispad el is engedte kicsit a meccset: Lékai Máté összesen 10, Nagy 27 percet volt pályán a találkozón, hogy a vasárnapi, Tunézia elleni nyerhető meccsen számítani lehessen rájuk. A fiatalabb játékosok lelkesen szálltak be, Szita Zoltán is sok lehetőséget kapott, de Green az ő eszén is túl tudott járni.

Az utolsó percekben zsákszámra jöttek már a helyzetek, mivel a dánok kiengedtek kicsit, de Green egymás után négyszer is hárított, így aztán háromra tudtuk csökkenteni a különbséget.

Végeredmény – Kézilabda-világbajnokság, középdöntő Magyarország – Dánia 22-25 (10-15)

Herning, 9000 néző, v.: Schulze, Tönnies (németek)

Nyitókép: Jonathan NACKSTRAND / AFP