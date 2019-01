Egy ausztrál nő annyi maratont futott, hogy beletört a combja

Egy ausztrál üzletasszony, Mina Guli azt vette a fejébe, hogy 100 napon keresztül 42,2 kilométert fut majd. A maratonok nemes célt szolgáltak, a Föld vízkészletének védelmére hívta föl a figyelmet.

A 48 éves nő teste azonban nem bírta a tempót és a 62. maraton után többszörös fáradásos törést szenvedett.

Hétfőn Guli szóvivője elmondta, mostantól az üzletasszony a gyógyulásra koncentrál, azonban kampányát így is folytatja. Pedig a legutóbbi az orvosai figyelmeztették, ha így folytatja, többé nem fog futni. Ezzel azonban nem lehetett eltántorítani a maratonistát, a 64. futásához már többen is csatlakoztak.

Overwhelmed by everyone who turned up today to run Marathon 64 for me at Green Point Lighthouse! As painful as this injury is, I know I’m not alone and we will finish this journey together. #RunningDry #EveryDropCounts pic.twitter.com/UietDa0yOi

— Mina Guli (@minaguli) 2019. január 6.