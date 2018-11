Hosszú Katinka: Sokaknak nem fog tetszeni, amit mondok

Hosszú Katinka még 2025-ben is indulna a vébén

Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott Hosszú Katinka a Duna Arénában, abban a sportlétesítményben, amelyet használ az úszóklubja. Az Index megkérdezte az úszónőt, hogy mekkora összegért cserébe használják a létesítményt, mire Hosszú azt felelte:

az Iron Swimnek van szerződése a Duna Arénával, de nem árulta el a használati díj összegét.

Tudja a pontos összeget, de szerinte a vizes világbajnokságot is szervező Bp2017 Kft.-nek kell eldöntenie, hogy ezeket az adatokat közlik-e. Fontos egyébként, hogy Iron Swimet említett a nyilatkozatában, ez ugyanis már az új, nyáron bemutatott klubjának a neve. Korábban a Shane Tusuppal közösen alapított Iron Aquatics is használta a Duna Arénát, és bár titok volt, hogy mennyiért, a 24.hu kiperelte, hogy ki kelljen adni a Bp2017 Kft.-vel kötött szerződéseket. Ez máig nem történt meg.

A közpénzből felhúzott létesítményről a világbajnokság előtt azt ígérték, hogy majd a nagyközönség is használhatja, de ez sokáig nem valósult meg, és manapság is korlátozott a bejutás. Az Index erről is megkérdezte Hosszút:

Lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni a válaszom. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen létesítmény, ami az elit úszóknak készült el egy olyan rendezvényre, ahol a világ legjobbjai úsztak, akkor azokban az idősávokban – gondolok itt a délelőttre és a délutánra – használják azok a sportolók, akik versenyezni fognak, olimpiára és világbajnokságra készülnek fel. Ami a jelenlegi helyzet.

Nyitókép: MTI/EPA/Patrick B. Krämer