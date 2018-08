Rasovszky Kristóf megállíthatatlan, 25 kilométeren is nyert

Rasovszky Kristóf aranyérmet szerzett 25 kilométeren a nyíltvízi úszók Glasgow-ban rendezett Európa-bajnokságának vasárnapi zárónapján. A 21 éves versenyző fantasztikus hajrával, 4:57:53.5 órás idővel csapott célba.

A magyar úszó öt kilométernél állt élre először és nem is csúszott ki az élmezőnyből innentől. Rasovszky remekül osztotta be az erejét, még hajrázni is tudott. Főleg Kirill Beljajevvel kellett csatáznia az aranyéremért, de az orosz előtt egy másodperccel érkezett célba, így végül sikerült megnyernie a versenyt. Harmadik helyen nem sokkal lemaradva Matteo Furlan érkezett meg.

A szám másik magyarja, Székelyi Dániel a 14. helyen zárt, 5 perccel és 41 másodperccel lemaradva Rasovszkytól.

Rasovszky ezzel mindhárom távon dobogós lett, a Balaton Úszó Klub sportolója szerdán 5 kilométeren arany-, csütörtökön 10 kilométeren pedig célfotóval végül ezüstérmes volt. Utóbbit a magyar szövetség megóvta, ám a nemzetközi szövetség nem változtatta meg a végeredményt.

A nők tíz perccel később ugrottak a hideg vízbe, ketten, a 2015-ben Kazanyban világbajnoki ezüstérmes Olasz Anna, illetve Sömenek Onon Katalin képviselték a magyar színeket. Előbbi a hatodik, utóbbi a tizedik helyen csapott a célba.

A női verseny elképesztő befutóval zárult, nagyjából két méterrel a cél előtt még úgy tűnt, hogy az olimpiai bajnok holland Sharon van Rouwendaal az 5, a 10 kilométeren és a váltó tagjaként begyűjtött aranyérme után itt sem talál legyőzőre, az olasz Arianna Bridi viszont fantasztikus utolsó métereivel, egyetlen tizeddel hamarabb benyúlva győzött.

Végeredmény – Úszó-Európa-bajnokság, nyíltvízi úszás, 25 km Férfiak:

1. Rasovszky Kristóf 4:57.53 óra

2. Kirill Beljajev (orosz) +1 másodperc hátrány

3. Matteo Furlan (olasz) +2 mp

…14. Székelyi Dániel +5.41 perc Nők:

1. Arianna Bridi (Olaszország) 5:04:51.5 óra

2. Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 5:04:58.4

3. Lara Grangeon (Franciaország) 5:04:59.4

…6. Olasz Anna 5:24:35.9

…10. Sömenek Onon Katalin 5:28:28.0

Kiemelt fotó: Naomi Baker/Getty Images