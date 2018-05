Ilyet is ritkán látni: szimuláló bringás

Sok sportágban láthatott már az ember szimulálást, de a kerékpársportban elég hihetetlenül hangzik. A Tour of Norway szerdai versenynapján azonban valami hasonlóra került sor. Történt ugyanis, hogy egy hatalmas csoportos borulást követően Pawel Bernas úgy döntött, hogy “csatlakozik” és ahelyett, hogy kikerülte volna a tömeget, úgy tett, mintha ő is a bukás áldozatává vált volna.

Ennek az volt az “értelme”, hogy a szabályok szerint az utolsó 3 kilométeren belüli esés miatt marad le a főmezőnyről, megkapja a főmezőny idejét még akkor is, ha a bukás miatt amúgy késve ér célba. Bernas pedig pontosan tudta, hogy ezzel időt nyerhet, így elhajította a biciklit és zuhant.

Íme az eset, a szimuláló bicajos narancssárgában látható, amint a járdaszigetre ül.

Another crash. 2km to go.#TourofNorway pic.twitter.com/DQ5nwqe2rm

— Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) 2018. május 16.