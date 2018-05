20 éve nem történt hasonló a jégkorongban

Keddre virradóra kiesett az NHL rájátszásából a kétszeres címvédő Pittsburgh Penguins, miután hosszabbítás után 2-1-es vereséget szenvedett a Washington Capitals ellen.

A történelmi gólt az orosz Jevgenyij Kuznyecov szerezte, miután a hazaiak rosszul zártak vissza.

Geez, @Kuzya92 and the @Capitals couldn’t have made things any more suspenseful than this.

Game 6. Overtime. Breakaway. #StanleyCup pic.twitter.com/tKumoYobr1

— NHL (@NHL) 2018. május 8.