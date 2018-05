Nem bírja abbahagyni a hokis, hogy nyalogassa az ellenfeleit

Brad Marchandnak van egy elég fura szokása. A Boston Bruins jégkorongcsapatának támadója amúgy is megosztó személyiség, de ezt képes azzal tetézni, hogy

nyalogatja az ellenfeleit.

Most hajnalban a tampás Ryan Callahant nyalta arcon a 4-3-ra elveszített meccsükön, ami azért valljuk be, elég undorító. Ugyanígy látja ezt Callahan is:

Nem tudom ez mennyivel jobb annál, mintha arcon köpne valakit.

A liga egyébként már egyszer felszólította Marchandot, hogy hagyja az ellenfeleket. Az első körben ugyanis megpuszilta, majd nyalogatni kezdte a torontói Leo Komarov nyakát. Arra azt mondta azért volt, mert a finn-orosz hokis végig szorosan mellette volt,

meg amúgy is cuki volt.