13 éve fájdalomcsillapítókon él Rafael Nadal

Rafael Nadal nagybátyja és korábbi edzője, Toni Nadal a murciai egyetemen sportkonferenciáján vett részt, ahol a Marca cikke szerint azt mondta:

2005 óta az unokaöcsém fájdalmakkal él és fájdalomcsillapítókat szed. Már ott tartunk, hogy minden mérkőzés előtt ellenőrizni kell az egészségét.

Toni Nadal azt is elárulta, hogy a 31 éves, 16-szoros Grand Slam-győztes játékos többször is azt mondta, szívesebben keresett volna kevesebb pénzt, minthogy fájdalmak közt kelljen élnie. Rafael Nadal idén is sorra mondja le a tornákat sérülés miatt, és az Australian Opent is fel kellett adnia.

