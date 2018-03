Egy középiskolás a legaljasabb szabálytalanságot követte el egy kosármeccsen – videó

Egy amerikai középiskolás kosárlabdázóról készült videó borzolja a kedélyeket online. A Kansas State High School játékosa, Nathan Rempe ugyanis nem válogatott az eszközökben, hogy megakadályozza ellenfelét a zsákolásban. Amikor valaki a levegőbe ugrik, eleve könnyebben sérül meg, de kevés annál tahóbb dolgot tehet az ember, mint amit Rempe csinált: egyszerűen hátulról lökött egyet a felugró Thomas Atkinsen.

Ennél aljasabb és ellenfele testi épségét jobban kockáztató faultot aligha lehet elkövetni kosárlabdában, a videó pedig bejárta az amerikai sajtót. Több NBA-játékos is kifejezte együttérzését, Dwyane Wade, a Miami Heat klubikonja is véleményt formált.

Shit happens in competition but this kid walking away after pushing him and seeing how he fell was just heart less. Prayers up that the kid is okay🙏🏾🙏🏾🙏🏾 https://t.co/z6KSMUoLJh

Érdekes módon éppen az áldozat, Atkins kelt a balesetét okozó játékos védelmére.

If you have heard or seen anything on twitter in the last few days then you would know that there was a incident where me and another athlete had an accident , everything blew up and now it’s out of hand , that kid later apologized to me and we shook hands all is well between us.

