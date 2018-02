Bombameglepetés a férfi sílövőknél

Meg is van a téli olimpia első eltiltása

Mindenki Martin Fourcade-tól várta a győzelmet a férfi sílövők 10 kilométeres sprintversenyében, ám a francia klasszis rögtön az első állomásnál, fekvő lövésnél háromszor hibázott, amivel elég nehéz helyzetbe került. Bár futásban ő volt a leggyorsabb a mezőnyből, a rontások miatt a dobogóra sem ért oda, nyolcadik lett – négy éve, Szocsiban a hatodik volt. Két olimpiai aranyérme van eddig.

A német Arnd Peiffer győzött 23:38.8-as idővel, hibátlan lövészettel.

Neki eddig egyéniben 17. helye volt a legjobb helyezése, még Vancouverből, a tömegrajtos versenyről. A 30 éves biatlonosnak váltóban van egy ezüstérme Szocsiból.

A cseh Michal Krcmar lett a második, az olasz Dominik Windisch pedig a harmadik.

A 13-szoros olimpia érmes Ole Einar Björndalen kimaradt a norvég keretből, a helyére Erlend Bjöntegaardot jelölték, aki vezetett is a versenyen, de az álló lövésnél kétszer is hibázott, hatodik lett végül. A Fourcade-hoz hasonlóan a győzelemre is esélyesnek tartott Johannes Bönek négy lövőhibája volt, 31. lett.

Eredmény – Sílövészet, férfi 10 km sprint 1. Arnd Peiffer (Németország) 23:38.8 perc (0 lövőhiba)

2. Michal Krcmar (Csehország) 4.4 mp hátrány (0)

3. Dominik Windisch (Olaszország) 7.7 mp h. (1)

