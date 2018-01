A Real Madridnak sikerült, ami a Barcelonának nem

A Real nem vár nyárig, már most kivásárolja a kiszemeltjét

A Spanyol Kupa csütörtöki napjának másik sokak által várt meccsén a Real Madrid hasonló utat választott, mint a Barcelona; Zinedine Zidane alapcsapatából is szinte mindenki a kispadon, vagy a lelátón ült. Csakhogy míg a tartalékosan pályára lépő Barcelona erejéből pusztán 1-1-re futotta Vigóban a Celta ellen, addig a Real fél gőzzel is nyert a másodosztályú Numancia otthonában.

A rendszerint sérült Gareth Bale volt az egyetlen nagyobb név a kezdőben, ő is nyilván azért, hogy játékperc-számban felzárkózzon, jobb formában várhassa a bajnoki mérkőzéseket. De ha már az angol pályára lépett, a 35. percben Lucas Vázquezt buktatásáért megítélt büntetőt be is verte, ahogy kell.

A mérkőzés összefoglalója:

A Numanciának nem nagyon akadt helyzete, uralta a játékot a Real, és miután a 60. percben a hazaiak szenegáli középpályását, Pape Maly Diamankát második sárgával zuhanyozni küldte a játékvezető, már nem is reménykedhettek az egyenlítésben.

Furcsa mód ennek ellenére a meccs szinte egyetlen hazai komoly gólszerzési lehetősége eztán adódott. Inigo Pérez próbált rafinált lenni, amikor a kezdőkörben észrevette, hogy Kiko Casillát kapus messze kint kolbászol a kapujából, gondolt egyet és ráemelte. Pechére a labda a lécen landolt.

A Real agilitására jellemző adat, hogy a második találatot is csak büntetőből tudta megszerezni a csereként beállt Isco, mígnem végre a kegyelemdöfést akcióból, a 91. percben a 20 éves Borja Mayoral adta meg.