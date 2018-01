Az ember, aki két év alatt 2500 forintból 220 milliót csinált

Dartsban még mindig előfordulhat az, hogy egy olyan fickó nyeri a 24 ország 72 játékosát felvonultató, 1,8 millió fontos, azaz cirka 630 millió forint összdíjazású profi világbajnokságot, akit bő egy éve még senki sem ismert, mert csak kedvtelésből, a kocsmákban dobálta a nyilat.

Az 1990. szeptember 21-én a kenti faluban, Pemburyban született és nemrég még Bristolban villanyszerelőként dolgozó Rob Cross pont ilyen. A háromgyermekes családapa 2015-ben még csak hobbiból, városi és területi amatőr versenyeken bizonyította, van érzéke a játékhoz, de a pénzt nem ezzel, hanem polgári hivatásával kereste.

Aztán tessék; szombaton a PDC darts-vb elődöntőjében a tavalyi győztes Michael van Gerwent, majd hétfőn a döntőben a legendát, a 16-szoros világbajnok Phil Taylort is felülmúlta.

Mesébe illő, hihetetlen történet ez, amit egy Twitter-poszt és fotó is bizonyít. Cross egy bizonyos Adam Stephenson bátyjával párban nemrég még mindössze szerény 14 fontot fontot nyert – azaz fejenként hetet -, most meg azzal, hogy legyőzte Phil Taylort, 400 ezret kaszált egy összegben.

Crazy what @RobCross180 has just achieved here's him winning 7 pound each in the pair's with my brother a year ago.. Now has just beaten Phil Taylor in the world championship and won 400.000 pounds in prize money. Simply incredible #TAYvCROSS #Darts @SkySportsDarts pic.twitter.com/AkRTMLsrcH

— Adam stephenson (@AdzStephenson) January 1, 2018