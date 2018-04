Madame Besamel Hildánál, a csábos szeretőnél ebédelt

Vega létedre a pasid vagy a csajod húsevő? Ráadásul ínyencek vagytok? Nem tudjátok, hol ehettek mindketten fejenként 3000 forintért valami finomat? Madame Besamel most megmondja: irány Hilda!

Ez a franciás hangulatú bisztró Budapest belvárosában, a Nádor és a Mérleg utca sarkán található. Az épületet Hild József tervezte. Az ő képzeletbeli nőismerőse (mondjuk, a szeretője) Hilda. A hölgy szecessziós stílusú mozaikportréja az étterem dísze. A hely amúgy is art nouveau hangulatú: százéves Zsolnay csempe, harsogó türkiz bársonnyal bevont székek és aranyosan csillogó rézkiegészítők dominálnak. Ugyanakkor a tulajdonos állítólag egy San Franciscóban dühöngő divatot hozott be Magyarországra: az úgynevezett rotisserie café intézményét. Ez azt jelenti, hogy a hely egyik specialitása a különleges sütőben, különleges eljárással készült szabadtartású csirke-, kacsa- és malacsült. Ennek az eredetileg francia sütési módnak, sőt magának a sütödének is az a neve, hogy rotisserie.

Mivel azonban Madame Besamel vega, ezért most a növényekből és tejtermékekből készült ételekre fókuszál. Nos, a Hilda abban is franciás, hogy pazar ebédmenüvel várja a vendégeket. Két fogás 2800, három fogás 3500 forintba kerül. Háromféle előétel, négyféle főétel és egyféle desszert közül lehet választani. Mindig van halas és vega opció (ott jártunkkor több is volt), sőt kérés esetén vegánra alakítják a fogásokat. Ez a Hilda igazán jó szerető: minden kívánságunkat teljesíti!

Az extravagáns, mégis letisztult berendezés tükröződik a menüsorban. Izgalmas, nem túlbonyolított nemzetközi fogások közül lehet rendelni. Madame Besamel, a vega, előételnek articsókakrémlevest rendel lencsével (pedig nagyon gondolkodott az arancini, pesto, citrom kombináción is), főételnek pedig rakott padlizsánt kecskesajttal.

Miközben az ebédre várunk, az étlapot böngésszük. A Hilda a divatos fit mood, azaz fitt életérzés követője. Külön dicsérendő, hogy ellenőrizhetően kistermelőktől származnak az alapanyagok. A tojás, a tejtermék, a zöldség és a hús eredetét is feltüntetik az étlapon. Ha reggelizni vagy brunch-ra térünk be a Hildába, akkor például az omelette vagy a posírozott tojás fogyasztásakor nagyon gyorsan ki is derülhet számunkra, mi a különbség a háztáji és a nagyüzemi tojás között.

Megérkezik a levesünk. A selymesen lágy articsókakrémhez hihetetlenül jól passzol az apró szemű feketelencse levesbetét. Ráadásul Madame Besamel (mint minden rendes, télen vitaminhiányosra szomorodott vega) extázisban tör ki a remek, friss csíradíszítések láttán. Hadd jöjjön az a klorofil! Együk meg az éltető napot!

A főétel is à la minute, azaz rendelésre frissen készül. Ez a fogás a muszaka (görög rakott padlizsán) és az olasz parmigiana di melanzane (olasz rakott padlizsán) keveréke. A két étel közös nevezője a sült, grillezett „tojásgyümölcs”. A Hilda séfje egyszemélyes sütőtálban egymásra rétegezte a „törökparadicsomot”, a sült paradicsomot és a kecskesajtot némi besamelmártással.

Ez a fogás egy falat mediterrán életérzés, egyszerűen zseniális. A rétegezés előtt a zöldségeket alaposan lecsöpögtették, nem áztatták el a sajtot és a krémet. Mint az egyszerű ételeknél általában: a siker titka most is az, hogy minden alapanyag elsőrangú minőségű.

A szürke, esős Budapesten ülve Palermóban érezzük magunkat, ahol a szikrázó napsugarakat a tenger veri vissza az arcunkra, és mi nem tiltakozunk az élmény ellen.

Szóval Hilda levett minket a lábunkról – a maga finoman elegáns, mégis extravagáns módján. És nemcsak minket, hanem húsevő partnerünket is.

Teszt időpontja: 2018. március 28.

Helyszín: HILDA food & mood, Budapest Nádor utca 5. 1051