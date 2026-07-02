Érdemi fordulat történt júniusban az ingatlanpiacon

A nyár első hónapja érdemi lendületet hozott a hazai ingatlanpiacon. A júniusi tranzakciószám 10,9 százalékkal haladja meg a májusi szintet, a 2025-ös azonos időszakihoz képest viszont gyakorlatilag stagnálást mutat, 0,5 százalékos az elmaradás – áll a Duna House legfrissebb elemzésében.

Júniusban országosan 9862 lakóingatlan-adásvétel köttetett – tájékoztatta az MTI-t a Duna House.

Az elemzés szerint a májusi visszaesés után a júniusi adatok érdemi fordulatot jeleznek, ami annak fényében is figyelemre méltó, hogy a nyári hónapok jellemzően nem az élénkülésről szólnak a lakáspiacon.

A háttérben az eladói oldal óvatos korrekciója állhat – nőtt az áron csökkentett hirdetések aránya, néhol, például egyes panelpiacokon havi árcsökkenés is látszik –, ez azonban egyelőre inkább pontszerű kiigazodás, mint általános trend, hiszen a piac átlagában az idén továbbra is enyhe drágulás jellemző.

A Credipass magyarországi adatai szerint júniusban várhatóan 222 milliárd forint szerződéses összegű lakáscélú jelzáloghitel-szerződés születik. A volumen 12,3 százalékkal marad el a májusi értéktől, a Magyar Nemzeti Bank által publikált tavalyi júniusi adatokhoz viszonyítva azonban továbbra is jelentős, 54,5 százalékos bővülést mutat – ismertették.