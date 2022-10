A megfigyelő: mi lett a Netflix sikerszéria rejtélyes házával?

Ha valaki végignézte vagy épp nézi a Netlixen futó legújabb sikersorozatot, A megfigyelőt, nincs kizárva, hogy elmereng rajta, ki lakik most a hírhedt 657-es házban.

Az igaz történet alapján készült thrillerszéria Derek és Maria Broaddus családjának helyenként hátborzongató esetét mutatta be. A pár gyermekeivel még 2014-ben költözött be a westfieldi Boulevardon található ingatlanba, majd nem sokkal később egy magát A Megfigyelőnek kiadó ismeretlentől kaptak leveleket, melyben kijelentette, hogy már több mint egy évtizede figyeli a házat, ahogyan az apja és a nagyapja is tette korábban.

Innen minden további részlet spoiler lenne, azt viszont leleplezhetjük, hogy mi lett végül az ingatlan további sorsa.

A Broaddus család sokszori próbálkozásra végül 2019. július 1-jén szabadult meg a villától, amit 2014-ben 1.355 millió dollárért vásároltak meg. Andrew és Allison Carr 959 ezer dollárt fizetett érte, tehát a rettegésben tartott eladók 400 ezer dollárt buktak az üzleten.

Ráadásul ehhez még hozzájön az ingatlanközvetítő jutaléka, a biztosítások díja és a felújítások, amihez azt követően láttak hozzá, hogy megszerezték az álomvillájukat, amibe végül igazán sosem költöztek be.

A The Cut cikke szerint a Broaddus házaspár egy üdvözlőlevelet hagyott az új tulajdonosoknak akkor, melyen az állt,

semmi mást nem kívánunk nektek, csak csendet és békét, amit mi is megálmodtunk egyszer ebbe a házba.

Emellett mellékelték A Megfigyelő által írt összes levél másolatát is annak érdekében, hogy ha az új tulajdonosok is kapnának riasztó üzeneteket, össze tudják azokat hasonlítani.

Úgy tudni, azóta egyetlen új levél sem érkezett az ingatlanba, Andrew és Allison Carr, az új lakók pedig a sorozat megjelenése óta nem adtak interjút a sajtónak.

Ezekben a napokban ugyanakkor számukra sem könnyű az élet, ugyanis rengetegen keresik fel az ingatlant, emiatt a New York Post szerint már rendőröknek kellett biztosítania a helyszínt annak érdekében, hogy ne zaklassák az ott élő családot.