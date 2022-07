Egy nap alatt elkelnek a meghirdetett albérletek Szegeden

Elkezdődött a felsőoktatásban érintettek rohama: van ház, amit 1 millió forintért lehet kibérelni egy hónapra.

Egy nap alatt elkelnek a jobb albérletek jelenleg Szegeden, az egyetemisták már most megrohamozták a hirdetőket. Pedig nem olcsó mulatság a bérlemény, 140 ezer forint alatt nagyon nehezen találni bútorozott lakást a városban, írta a Délmagyar.

Bár az egyetemi ponthatárokat még meg sem húzták – július 21-én, csütörtökön 20 órakor hirdetik ki -, már most csúcsra jár Szegeden az albérletpiac. Gyakorlatilag minden meghirdetett lakás azonnal elkel, így a tulajdonosok egy része még emel is az egyébként is meglehetősen borsos árakon.

Jelenleg Szegeden egy szobát átlagosan 50 ezer, egy kisebb, bútorozott lakást 140-180 ezer forintért kínálnak. A határ pedig a csillagos ég: bőven vannak lakások 200-400 ezer forintos havidíjért is, de láttak házat is, amelyet majdnem 1 millió forintért lehet kibérelni egyetlen hónapra.

Jellemző, hogy a bérbeadók nem túl rugalmasak kisállat és dohányzás ügyben: a legtöbb hirdetésben kizárják mindkettőt. Nem ritka, hogy feltételként szabják meg az igazolható munkahelyet és a megfelelő anyagi hátteret. A két havi kaució szinte mindenkinél feltétel, függetlenül az albérlet árától

– írta a portál.

Csak példaként: a szegedi belvárosban és a közkedvelt kertvárosi részen is találni már 70 ezerért kiadó lakást, de ez alatt nem nagyon. Szintén a kertvárosban kínálnak három szobás, 4. emeleti, klimatizált téglablokkost 85 ezerért, ugyanott a 2. emeleti 2 szobást 70 ezerért. A frekventált belvárostól távolabbi társasházban egy kitűnően felszerelt három szobás lakást már 140 ezer forintért adnának ki tulajdonosai.

Egy ingatlanszakértő szerint a lendület egészen szeptemberig kitart, de augusztusban jobbára már csak a maradékból válogathatnak, akik akkor kezdenek el albérletet keresgélni.