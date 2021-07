Egy függőágy, amiben újraértékeltem a kikapcsolódás fogalmát (x)

Számomra a legpihentetőbb nyári kikapcsolódást a kerti ücsörgés jelenti pláne, ha még egy jó keresztrejtvénnyel is van időm foglalkozni. A kertemben már minden szegletet kipróbáltam, melyik a legalkalmasabb hely erre, de az eszembe sem jutott, hogy ezt nem csak egy székben tehetem meg, hanem van erre egy sokkal alkalmasabb és pihentetőbb eszköz is.

Igazából egy sétának köszönhetem, hogy közel 10 évnyi kerti székezés után szembejött velem ez a megvilágosodás – persze jobb később, mint soha. Ahogy a Balatonon a hétvégi házak között sétáltunk, egy fiatal lányra lettem figyelmes, aki az egyik lábát egy függőágyról lelógatva, a kezében limonádéval hintázott és élvezte a nyári napot. Ekkor vált biztosra bennem, hogy a kerti székemet egy ilyen függőágyra fogom cserélni ezen a nyáron.

Kétszemélyes függőágy tartóállvánnyal

Nem is kellett sokat keresgélnem, pár percnyi netezés után rá is leltem erre a függőágyra, amihez ráadásul egy tartóállványt is hozzámvágtak, ami nagy segítség, ha éppen nincs 2 fa egymástól 2 méterre a közelben. Az oldalt már ismertem, mert sok ismerősem bekövette már a Facebook-on és a gyors szállítás is megerősített abban, hogy őket válasszam. Több színben is kapható és méretéből adódóan akár a párommal vagy a gyerekekkel is tudok ejtőzni rajta.

Csomagolás, összeszerelés

Mikor megrendeltem azért elkezdtem tűnődni azon, hogy vajon mekkora csomag lesz. A függőágyat biztos voltam benne, hogy szépen össze lehet hajtogatni, de az állvány nem tudtam hány darabban fog érkezni, illetve hogyan fogom lejuttatni a telkünkre és ott hogyan fogom összeszerelni. Szerencsére minden flottul ment, mivel szerda reggel rendeltem csütörtök délután már kopogtatott is vele a futár és megkönnyebbültem, hogy simán elbírta egyedül is a csomagot. Az este lassan vánszorgott, mert már elképzeltem magam benne fekve, de szerencsére hamar eljött a reggel és már vittem is le az autóba, hogy megkezdhesse útját a Balaton partjára.

Az összeszerelés sima volt, még szerszámokra sem volt szükség. Olyan ügyesen van megtervezve, hogy az összerakás pofon egyszerű és mindössze pár percre van szükség hozzá.

Ha éppen van egy nagyobb teraszod, ott is simán összerakhatod, de egy modern lakásban még beltéren is használható.

Minőség, méretek

A függőágy anyaga kellőképpen strapabíró, de tapintásra kellemes, ami fontos, ha az ember fürdőruhában szeretne több órát eltölteni rajta. A függőágy fekvőfelületének a méretét tekintve (185x180cm) akár két személynek is megfelelő helyet biztosít. Hordozótáskát is adnak mellé.

Mindent összevetve nagyon elégedett vagyok a függőággyal és ezt a család többi tagja is meg tudja erősíteni. Kora délután már a kertben egy árnyékos helyen díszelgett az új szerzeményem és a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy én is bele tudjak feküdni, mert mindenki ebben szeretett volna hintázni egész délután.

Biztos vagyok benne, hogy hosszú évekig sláger lesz és a kerti székek kevésbé fognak kopni ezután.

Ha Te is szeretnél egy ilyet, akkor kattints ide!