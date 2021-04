Márciusban is folytatódott a lakáspiac szárnyalása Magyarországon

Tovább folytatódik a lakáspiac szárnyalása Magyarországon, márciusban az elmúlt 10 évben először lépte át az adásvételek száma a 15 ezret a Duna House (DH) saját adatain alapuló becslése szerint - közölte a társaság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint az idén márciusban becsült 15 630 tranzakció csaknem 41 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakáét, de az idei februári csúcsot is több mint 7 százalékkal túlszárnyalta. Az év első negyedévében így több mint 41 ezer adásvétellel zárt a piac, ami szintén az elmúlt 10 év legerősebb első negyedévét jelenti.

A Duna House elemzői szerint az aktív piacot és a továbbra is erős keresletet, a nemzetközileg is tapasztalható koronavírus-járvány okozta lakhatási igények változása miatti többlettranzakciók és hazai környezetben az erre ráerősítő otthonteremtési támogatások okozzák. Ez a piaci trend éves szinten akár kétszámjegyű árnövekedést is okozhat az ingatlanoknál.

Közölték, hogy az ingatlanpiac mellett nő a jelzáloghitel piac is, ahol Duna House pénzügyek 93 milliárd forintos piaci volument jelzett előre, ami szintén csúcsot jelent Magyarországon.

A jegybank adatai szerint a 90 milliárd forint feletti piac tavaly szeptemberben alakult ki, akkor 92,46 milliárd forint jelzálogcélú lakáshitelt nyújtottak a háztartások számára a pénzintézetek, idén márciusban az előrejelzés alapján ez a csúcs meg fog dőlni – közölte a Duna House.

A Duna House pénzügyek a jelzáloghitelek és az otthonteremtési támogatások piacán kiemelkedően erős második negyedévre számít.