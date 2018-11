Okos tetőtéri ablakokkal egészségesebb beltéri mikroklímát teremthetünk (X)

Életmódunkkal szó szerint elszigeteltük magunkat a külvilágtól: a belterek megfelelő minőségű és mennyiségű szellőztetéséről elfeledkeztünk. Óriási a különbség az ajánlott szellőztetési mennyiség és a valós szellőztetési szokások között: az európaiak 82 százaléka hiszi, hogy sokat szellőzteti otthonát, de a valóságban alig több mint harmaduk tárja ki naponta 2-4 alkalommal az ablakokat, ami az ideális volna. Bent teregetünk, mesterséges anyagokkal próbáljuk frissíteni a levegőt – pl. sprékkel, illatgyertyákkal – és megspóroljuk a komolyabb korszerűsítéseket is. Számos olyan betegség van, melyek kiváltó okát keresve a lakóépületekhez jutunk el. A nyirkos, penészes környezetben például 40 százalékkal nagyobb az asztma kialakulásának esélye, de a krónikus fejfájás, az alvászavar, a szemgyulladás és az allergia is összefüggésben lehet az otthon állapotával. A VELUX Cégcsoport felmérése szerint a gyerekszoba és a háló a legszennyezettebb, melyek jellemzően kicsi, egy ablakos helyiségek. A hálókban ráadásul akár 8 órán át megszakítás nélkül, gyakran ketten is tartózkodnak. Pedig a levegő, amit belélegzünk, épp olyan fontos, mint az étel, amit eszünk vagy a folyadék, amit iszunk.

A VELUX Cégcsoport és a NETATMO együttműködésének köszönhetően megszületett a VELUX intelligens termékrendszere, amely az otthontulajdonost mentesítve gondolkodik és cselekszik. A táv- és hangvezérelhető okos megoldás a beltéri érzékelők mért adatai és az időjárás-előrejelzés alapján a legoptimálisabb beltéri körülményeket képes beállítani a tetőtéri ablakok, lapostetős felülvilágítók kinyitásával, árnyékolók működtetésével. A rendszeres, ütemezett szellőztetéssel biztosítható a megfelelő hőmérsékletű levegő, a beltéri klíma nedvességtartalmának csökkentése és a szén-dioxid szint minimalizálása. Az érzékelt és a tanult (a felhasználói előzmények alapján) adatok alapján a VELUX ACTIVE akár automatikusan és képes közbeavatkozni, amikor szükséges.

