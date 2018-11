Kíméli az aksit a Google újdonsága

A Google augusztusban jelentette be, hogy a Phone, azaz Telefon alkalmazás sötét módot kap, ami a legújabb béta frissítéssel (26-os verzió) elérhetővé is vált a héten. A Google Telefon béta programjára ezen a linken jelentkezhetünk, innen tölthetjük le az appot is, ha még nem lenne rajta a készüléken.

A Sötét témát a Telefonban is úgy kapcsolhatjuk be, ahogy a többi appban: csak be kell lépni az applikáció beállításaiba, rögtön ott találjuk az opciót, amit beállíthatunk fix, vagy automatikus módra is. Ezután az alkalmazás által használt fő szín a fekete lesz a megszokott fehér helyett.

Az utóbbi időben számos szoftverre húzott sötét témát a cég, köztük az Android Messages, a YouTube, a Google Hírek, a Google Névjegyek, még a Google Térképek appokra. A sötétített kijelző egyik előnye, hogy kíméli az ember szemét, másrészt ahogy a keresőcég is közölte, növeli az üzemidőt, amennyiben a mobil AMOLED-kijelzőt használ. Méréseik szerint a Maps esetében a hagyományos fehér hátteres témához képest 63 százaléknyi, a YouTube-nál pedig 43 százaléknyi fogyasztást lehet így megspórolni.