Hasznos kis eszközt tett közzé a Google

A Google egy még meglehetősen egyszerű, de ígéretes online képkonvertálót tett elérhetővé a neten. A Squoosh főleg a webfejlesztők számára hasznos, de a hétköznapok során is gyors segítséget nyújt abban, hogy a nagyméretű és felbontású képeket tömörítsük, vagy más formátumba konvertáljuk.

A működése a felülethez hasonlóan pofonegyszerű, egyszerűen gépről kell feltölteni a szerkeszteni kívánt fotót (Google Fotók integráció még nincs), majd beállítani a kívánt kiterjesztést, képminőséget, akár méretet. Az eszköz számos webes formátumot támogat, JPG-et, MozJPEG-et, WebP-t és PNG-t is. Egy kis ablakban 1:1-es arányú összehasonlítást is láthatunk arról, milyenné válik az eredeti kép a tömörítés után, amit a szerkesztés végeztével a gépre menthetünk le. Ha az eszközt egyszer már betöltöttük a böngészőnkbe, utána offline módban is működik.