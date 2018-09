A kínaiak megint szétoltották az Apple-t

A héten írtunk róla, hogy a Xiaomi egy roppant frappáns fricskával bökött oda az Apple-nek az új iPhone-ok árai miatt, de a Huawei-t sem kell félteni. Az első körös régiókban ma váltak elérhetővé az iPhone XS és iPhone XS Max mobilok, amikért a felhasználók már időben sorba álltak az üzletek előtt.

A Huawei nem volt rest, és egy üdítős kocsival parkolt le az egyik londoni Apple-bolt elé, amin az alábbi üzenetet hirdették:

A járműn látható még egy áthúzott alma,valamint a #higherintelligence hashtag is, ami mind-mind elég kemény odaszúrás.

A cég máshol is támadásba lendült, Szingapúrban külső aksikat osztogattak, Amszterdamban pedig egy Huawei-kanapén lehetett mobilt tölteni.

Say hello to the Huawei Ju%ce Van, it comes with brain-boosting drinks (with no traces of apple) to recharge minds, and plug sockets to recharge battery-depleted phones. A #HigherIntelligence is coming… 16.10.18 pic.twitter.com/jJLMbJmnnD

— Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) September 21, 2018