Mutatjuk, milyen újdonságokat hozott az iOS 12

Itt az ősz, itt az új iOS, már a tizenkettedik. Mutatjuk, hogyan és mire lehet tölteni, milyen újdonságokat hoz a felhasználóknak.

Hétfő este megérkezett az iOS 12 operációs rendszer stabil kiadása, amit már a magyar felhasználók is letölthetnek a támogatott készülékekre. Hogy milyen kütyükre és miként telepíthető a mobilszoftver, itt szedtük össze:

Na de milyen fejlesztésekkel érkezik az új OS, ami a régebbi iPhone-okat is szemmel láthatóan gyorsabbá teszi? Mutatjuk!

Gyorsaság

Az egyik leghasznosabb előnyt nem lehet képekkel szemléltetni: a fejlesztők egyik fő fókusza a teljesítményjavítás volt. Fejlesztői konferenciáján az Apple azt mondta, hogy az iOS 12 egy iPhone 6 Pluson 40 százalékkal gyorsítja fel az appok indítását, a billentyűzet 50 százalékkal gyorsabban ugrik elő, míg lezárt képernyőről 70 százalékkal sebesebben érhetjük el a fotózás funkciót.

Egy korábbi teszt során a CNET megerősítette, hogy valóban így van, bár akkor még a bétával dolgoztak:

Csoportos FaceTime-beszélgetések

Ősztől egyszerre akár 32 ismerőssel is kezdhetünk hang- és videohívást. A program automatikusan felnagyítja az éppen beszélő személy képét, így könnyebb követni a beszélgetést. Az Üzenetek appban közvetlenül a csoportos beszélgetésekből lehet elindítani a hívásokat, egy már zajló beszélgetésbe pedig bármikor be lehet kapcsolódni.

Kiterjesztett valóság

Az új rendszer szerves részét képezi most is a kiterjesztett valóság, az ARKit fejlesztői csomag megkapja második verzióját, ami már lehetővé teszi azt is, hogy egyszerre több felhasználó használhasson kiterjesztettvalóság-appokat úgy, hogy mindegyikük a saját eszközén láthatja adott programot.

Az iOS-be érkezett egy új, Mérés (Measure) nevű app is, amivel a valós életbeli tárgyak hosszúságát és távolságát mérhetjük meg a telefonunkkal, a rendszer AR-technológiájának köszönhetően.

Az eszközt mi is kipróbáltuk, itt írtunk róla:

Ha már az animoji kifejezéstől is kifolyt az agyunk, akkor most megjegyezhetjük a Memoji-t: a legismertebb emojikat nemcsak a saját arckifejezéseinkkel mozgathatjuk, de már belőlünk is készülhet emoji, aminek megválaszthatjuk a bőrszínét, haját, szemszínét és más külső jellemzőit. A Memojit utána üzenetekben és FaceTime-beszélgetésekben is használhatjuk.

A fotókat és videókat feldobhatjuk Animojival, Memojival, szuper szűrőkkel, animált szöveg­effektekkel és vicces vagy aranyos matricákkal, ezután pedig könnyedén meg is oszthatjuk azokat.

A képernyőidő korlátozására

Ahogyan a Google és a Facebook, így az Apple is készül olyan funkcióval, amivel a felhasználók korlátozhatják a kijelző előtt töltött időt. A Képernyőidő nevű app a telefonhasználati szokásokat elemezve ad kimutatást arról, mennyi ideig, mire használjuk a mobilt, és be is korlátozhatjuk, hogy melyik appot hányszor nyithatjuk meg egy nap. Emellett a szülői felügyeleti eszközök is szigorúbb korlátozásokat tesznek lehetővé.

Csoportos és azonnali értesítések

Az Azonnali kezelés funkció abban segít, hogy a nap folyamán érkező értesítések minél kevésbé vonják el a felhasználó figyelmét. Az értesítéseket már az érkezésükkor kezelhetjük a zárolt képernyőn, és igény szerint az Értesítési központba küldhetjük az adott alkalmazás értesítéseit, vagy teljesen ki is kapcsolhatjuk azokat (Csendes megjelenítés).

A riasztásokra adott válaszok alapján a Siri intelligens javas­latokat is tesz az egyes appokból érkező értesítések kezelésére – bizonyos appok jelzéseihez figyelemfelkeltő megjelenítést ajánl, másokhoz pedig az Értesítési központba küldést javasolja.

Az üzenet­folyamok és az értesítési téma­körök ezentúl csoportosítva jelennek meg, így egyetlen pillantással kiszűr­hetők a fontos dolgok.

Ne zavarj mód!

A módot alvás közben is bekapcsolhatjuk, ekkor némulnak az éjszaka érkező értesítések. A beállítás egészen addig érvényben marad, amíg reggel fel nem oldjuk az iPhone zárolását. A számos beállítási lehetőségnek köszönhetően azt is megadhatjuk, hogy a Ne zavarjanak beállítás automatikusan kikapcsoljon bizonyos helyzetekben: egy óra múlva, a nap végén, amikor elhagyunk egy adott helyet, vagy amikor véget ér a nap­tárunkba bejegyzett megbeszélés vagy esemény.

Okosabb Siri

Siri mostantól okosan össze tudja párosítani a mindennapi teendőket a külső appokkal, és praktikus gyorsparancsokat javasol pontosan akkor, amikor szükséged van rájuk – mindezt közvetlenül a zárolt képernyőn. A Parancsok appban pedig akár saját gyorsparancsokat is létrehozhatunk.