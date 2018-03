Kiderült az új Huawei mobilok ára

A Huawei csak máricus 27-én tervezi leleplezni az idei telefonjait, ugyanakkor a kínai gyártó készülékeiről, a P20-ról, a P20 Lite-ról és a P20 Próról szinte már minden kiszivárgott, és az i-re most egy Roland Quandt nevű Twitter-felhasználó tette fel a pontot azzal, hogy közzétette a készülékek európai árait.

Amennyiben lehet hinni a szivárogtatónak, a sima P20 679 euróba fog kerülni (~ 211 000 Ft), míg a combosabb hardverrel felszerelt P20 Pro 899 eurós (~ 280 000 Ft) árcédulát kapott – a Lite verzióról ugyanakkor nincs információ, de feltételezhetőleg bőven 600 euró alatt lesz az érte kért összeg.

What you get for ur money when buying the P20/P20 Pro (WEU):

P20 = 5.8in, 4/128GB = 679 Euro.

P20 Pro = 6.1in (not 6.01), 6/128GB = 899 Euro.

no other memory variants planned for Euroland, it seems. Other regions will get more variants. Some more official shots (size comparison): pic.twitter.com/ldi9oZ9jbj

— Roland Quandt (@rquandt) March 18, 2018