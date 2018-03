Fideszeshez került a hódmezővásárhelyi portál

Bár a napokban a promenad.hu tulajdonosa még a Hódmezővásárhely leghallgatottabb rádióját, a Rádió 7-et is működtető Kisbíró Kft. és Égető Gyula magánszemély volt az oldal impresszuma szerint, az Országszerte Átlátszó észrevette, hogy kiadót cserélt időközben Hódmezővásárhely egyik legnépszerűbb portálja. Az új kiadó a Csanád Média Kft. lett, melynek Pongrácz Tamás a tulajdonosa. Pongrácz az algyői Fidesz-frakció egykori vezetője, aki 2016-ban önkormányzati képviselő is volt, de az időközi önkormányzati választás után kikerült a testületből.

Égető Gyulát, a Rádió 7 jelenlegi és a Promenád volt tulajdonosát a 24.hu forrásai Lázár János miniszterrel kimondottan erős baráti szálakat ápoló személyként emlegetik.

A promenad.hu a nemrégiben lezajlott hódmezővásárhelyi időközi választáson is a Fidesz propagandáját tolta, erre az Országszerte Átlátszó példát is említ. Idézik az oldalt cégével megszerző Pongrácz Tamást is, aki azt válaszolta nekik, hogy az adás-vétellel kapcsolatos tárgyalások 2017 októberében kezdődtek, a szerződéskötésre tavaly decemberben került sor.

Politikai és közéleti tevékenységemet befejeztem

– tette hozzá az egykori fideszes frakcióvezető, az új médiatulajdonos.

Egyébként új főszerkesztője is van az oldalnak: méghozzá az a Pintér M. Lajos, aki a masszívan Fidesz-támogató szegedma.hu oldaltól igazolt ide. Ez az a portál, mely tavaly novemberben egy hamisított levelet mutatott be, melyet a kormányközeli portálok azonnal átvettek.

Új munkahelyéről, a promenad.hu-ról írtuk meg néhány napja, hogy eltünt az oldalról Lázár János és Tiborcz István, Orbán Viktor Elios-ügyben kompromittálódott vejének közös bálozós fotója.

Az Égető tulajdonában lévő Kisbíró Kft.-nél maradt Rádió 7 műsorszolgáltatási jogosultsága egyébként éppen egy év múlva, 2019. március 14-én jár le.

