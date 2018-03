Kikódolják a katolikus tévécsatornát

Március 5. és április 2. között kódolatlanul érhető el a BonumTV nevű vallási csatorna az Antenna Hungária Mindig TV nevű rendszerén – jelentette be hétfőn az állami műsorszóró vállalat.

Katolikus tévé és az eltiltott vezető A 24 órában sugárzó Bonum TV egyébként nem a magyar római katolikus egyház tulajdonában van, hanem egy közhasznú nonprofit kft. működteti 2010 óta, melyet Jakab Péter magánszemély alapított. A Bonum műsorai a digitális földi sugárzású Antenna Hungária hálózatán, valamint az Invitel, a PR Telecom, a HFC Network és a Gergi Háló nevű kábelszolgáltatóknál foghatók. Ezzel a Bonum a legnagyobb elérésű vallási csatornának számít Magyarországon. A Bonum TV működését az NMHH Médiatanácsa is támogatja anyagilag. A tévét működtető kft.-nek a leadott pénzügyi beszámolója alapján 2016-ban 20,8 millió forint nettó árbevétele és 10,8 millió forint adózott eredménye volt. A cég tulajdonosa tavaly május óta Jakab Emőke berceli lakos, mivel Jakab Péter, a volt tulajdonos idén májusban átadta neki a tulajdonrészét, feltehetőleg azért, mert a cégnyilvántartás alapján Jakab Péter 2014-ben cégbírósági eltiltás alá került, így pedig már nem lehet vezető tisztségviselője és meghatározó tulajdonosa Magyarországon gazdasági társaságnak. Az eltiltás oka, hogy Jakab tulajdonosa volt a bírói kényszertörléssel 2014-ben megszüntetett, esztergomi székhelyű Az élet íze kft.-nek.

A BonumTV elsődlegesen vatikáni eseményekkel foglalkozik, idén februártól Rómában működtet szerkesztőséget, innen élő közvetítéseket, tudósításokat közvetít, emellett szakértői háttéranyagokkal is jelentkezik. A kódolatlan időszakban élőben közvetítenek majd az idei húsvéti ünnepek alkalmával a Colosseumból a pápai keresztútról, március 30-án este 21 órától, de a kódolatlan időszakban kiemelt helyet kap Erdő Péter bíboros nagyböjti liturgiáinak élő közvetítése is. Így nagycsütörtökkel kezdődően a BonumTV nézői minden nap bekapcsolódhatnak a Magyar Katolikus Egyház húsvéti liturgikus ünnepeibe. Emellett a Terra Santa News összefoglalójában Izrael, és a Szentföld híreiről is első kézből tájékozódhatnak a csatorna nézői minden vasárnap 18 órától. Naponta jelentkeznek a BonumTV Hírei, többek között Acél Annával és Mohai Gáborral. Minden hétköznap, Jákfalvy Kata Délelőtt című élő magazinműsora jelentkezik, amelyben leginkább kulturális, zenei, gasztronómiai, egészségügyi és életmód témák kapnak helyet. Péntek délutánonként Kulcs címmel a BonumTV új érdekvédelmi szolgáltató magazinműsora a „kisembert” támogatja közügyei intézésében, a hivatalokkal folytatott harcaiban. A 100 perces műsorban a műsorvezetők, szakértő vendégek segítségével nemcsak körbe járják a legfontosabb témákat, de megválaszolják a nézői kérdéseket is.

A vallási csatorna a MinDig TV rendszerén az „E” jelű multiplexen, a 74. programhelyen fogható. Emellett az adás a DVB-T rendszeren kívül, a MinDig TV applikációban is elérhető lesz a fenti időszakban, valamint az Antenna Hungária tájékoztatása alapján elérhető lesz lekérhető VoD (video-on-demand) tartalom is.

A műsorszóró vállalat azt tanácsolja azoknak, akik esetleg nem találják a csatornát a programlistájukban, hogy egy automatikus újrahangolást végezzenek el a dekóderen vagy a DVB-T vevőegységgel rendelkező tévékészülékükön.

Kiemelt kép: Thinkstock