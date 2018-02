Andy Vajna előre tudja, mit dönt a Médiatanács?

A Sirius Rádió kiskunfélegyházi és kiskunmajsai frekvenciáival bővít a kormánybiztos Rádió 1 hálózata. Már mennek az összekapcsolódást beharangozó promók, pedig még nincs is engedély a Médiatanácstól az összekapcsolódásra, sőt ez még napirendi pontként sem szerepelt.

Újabb rádiós frekvenciákkal bővülhet Andy Vajna kormánybiztos Rádió 1 hálózatának lefedettsége, miután a Sirius Rádió hamarosan hálózatba kapcsolódik a Rádió 1-el. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a helyi rádió két frekvenciáján, a kiskunfélegyházi 91,1 MHz-en és a kiskunmajsai 88,2 MHz-en is a budapesti adás műsora lesz hallható a nap túlnyomó részében.

Bár már napokkal ezelőtt értesültünk informális csatornáinkon a fejleményről, egyelőre hivatalos nyoma nem látszott a lépésnek. Márpedig ahhoz, hogy a hálózatba kapcsolódás létrejöhessen, engedély kell a Médiatanácstól, de ilyen téma még a grémium napirendjén sem szerepelt, nem hogy az engedélyt kiadták volna. A Sirus Rádiót működtető Félegyházi Hírlap Kft. tulajdonosi viszonyaiban sem látunk egyelőre változást, de ez persze nem is biztos, hogy bekövetkezik. Ma este viszont már hallottuk a Sirus Rádió internetes oldalán keresztül az online adásban a Rádió 1 promóját, mely a Rádió 1 műsorait, például a Cooky show-t és a Balázsékat harangozza be. Most már csak az a kérdés, honnan tudja előre a Sirius rádió, hogy engedélyt fognak kapni a Médiatanácstól a hálózatba kapcsolódásra Vajnával, ha még napirendre se vette eddig a témát a grémium, nem hogy konkrét döntést hozott volna róla?

Mindenesetre a Médiatanács elmúlt időszakbeli tevékenységét figyelve, aligha kell tartania kormánybiztosnak attól, hogy pont most feküdne keresztbe a testület. Mondjuk azért legalább a látszatra odafigyelhettek volna, hogy a Médiatanács a vonatkozó ülését megtartsa a témáról.