Elbukott a Politis, nem jött össze a pénz

Sikertelenül zárult az Indiegogón néhány perccel ezelőtt a Dudás Gergely, az Index volt főszerkesztője által tavaly novemberben elindított gyűjtés a Politis nevű új internetes újság elindítására. Dudás a tervezett 990 ezer euró, azaz mintegy 300 millió forint helyett csupán annak 12 százalékát, körülbelül 36 millió forintot tudott szerezni a két hónapon át tartó gyűjtés alatt, de végül ehhez sem jut hozzá, mivel az eddigi támogatók visszakapják a pénzüket. Ha az újságíró később netán újból nekifutna a pénzgyűjtésnek, akkor nulláról kell kezdenie.

A Politis nevű új internetes újság felállításával kapcsolatos kezdeményezését a volt főszerkesztő a magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos problémákkal magyarázta. Egy olyan, tisztán közéleti tematikájú, „hírszeméttől” mentes oldal elindításáról beszélt, melybe nincs beleszólása sem a pártoknak, sem a gazdasági szereplőknek, függetlenségét az olvasói bevételek biztosítják, bár később az is kiderült, hogy Dudásnak szándékában állt volna hirdetéseknek is helyet biztosítani. Az előfizetői, támogatói bevételekből 30 újságíróból álló stábot állítottak volna fel, az ígéret szerint Magyarország legjobbjaiból, de konkrét névsort nem tettek közzé, ahogy próbaszám sem készült az újságból, és az üzleti terve sem volt publikus.

Ahhoz, hogy a kezdeményezés elindulhasson, évente 30 ezer fő 33 eurós, vagyis körülbelül 10 ezer forintnyi egyszeri támogatására lett volna szüksége Dudásnak, illetve a Politisnak. Azonban még az utolsó pillanatban érkezett támogatókkal együtt is mindössze 2951 ember volt hajlandó adakozni, vagyis még a tervezett előfizetői létszám 10 százalékát sem sikerült megugrani.Pedig Dudás ötlete mellett több ismert közéleti szereplő is állást foglalt, internetes kampányvideókban is buzdították az embereket a pénzbefizetésre. A kampányba beszállt Kepes András, Baló György, Nyáry Krisztián, Kukorelly Endre, Kemény Zsófi, Kóczián Péter, Kádár Tamás és sokan mások is.

A pénzgyűjtés eredménytelen lezárulta kapcsán telefonon kerestük Dudás Gergelyt, van-e terve, hogy újból belevág a gyűjtésbe, de egyelőre nem vette fel a telefonját. Ha később mégis sikerül utolérni, vagy ezzel kapcsolatban információt közöl, arról természetesen beszámolunk.

Dudás Gergely 13 éven át volt az Indexnél, ahol gazdasági rovatvezetőként és főszerkesztő-helyettesként is dolgozott, majd 2013-tól tavaly májusig volt főszerkesztő. Nem sokkal az Index tulajdonosváltása után távozott.

A pénzgyűjtés ezen formáját egyébként crowdfundingként emlegetik. Arról, hogy csak látszólag egyszerű így pénzt keresni, nemrég egy részletes cikkben írtunk.