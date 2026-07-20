Konszenzussal született meg a döntés az újonnan létrejött tartalmi csapatban, hogy A tanú vetítésével induljon újra az M1 adása július 7-én – ezt írta érdeklődésünkre az MTVA sajtóirodája bő egy héttel azután, hogy az adásszünetet követően rákérdeztünk, miért A tanúval indult újra a csatorna, és ki választotta erre az alkalomra Bacsó Péter filmjét.

Indoklásuk így szól: