mtvaa tanúközmédiam1
Kultúra

MTVA: Egyöntetűen az a döntés született, hogy az adásszünet után A tanú a legmegfelelőbb választás

Varga Jennifer / 24.hu
A tanú az M1 csatornán.
admin Kránicz Bence
2026. 07. 20. 10:21
Varga Jennifer / 24.hu
A tanú az M1 csatornán.
Az M1 nevezetes elsötétülése után A tanú vetítésével indult újra az adás. Most válaszolt a közmédia sajtóirodája, hogy miért esett a választás Bacsó Péter kultfilmjére, és ki döntött mellette. Azt írták, az első pillanatban más lehetőségek is felmerültek.

Konszenzussal született meg a döntés az újonnan létrejött tartalmi csapatban, hogy A tanú vetítésével induljon újra az M1 adása július 7-én – ezt írta érdeklődésünkre az MTVA sajtóirodája bő egy héttel azután, hogy az adásszünetet követően rákérdeztünk, miért A tanúval indult újra a csatorna, és ki választotta erre az alkalomra Bacsó Péter filmjét.

Indoklásuk így szól:

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kérelmezték Forsthoffer Ágnesnél, hogy kezdeményezze a legfőbb ügyész hivatalvesztésének kimondására irányuló eljárást
Hétfőn ismét rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, mutatjuk a részleteket
Polt Péter reagált Gajdos László kijelentéseire
Török Gábor: Polgár Judit jelölése Magyar eddigi legmegosztóbb bejelentése
Az óbudai korrupciós ügy kulcsfigurája intézte a Bivalyos csárda eladását, amit a strómanja által vezetett cég vett meg, hogy luxusházakat építsen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik