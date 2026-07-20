Kovi elárulta, a róla szóló sorozat melyik jelenetétől szorult össze leginkább a szíve

A Birodalom című RTL-es sorozat kilencvenes évek felnőttfilmes világát, valamint annak legjelentősebb hazai alkotójának, Kovács István Kovi karrierjének kezdeti szakaszát mutatja be. A pornó Oscar-díjjal többszörösen elismert rendező a Háttér Story podcast vendégeként mondta el, melyik részt volt számára a legnehezebb megnézni a sorozatban.

Az a jelenet nagyon szívszorító volt, amikor filmbeli Magdikám elvetélt… Az szívszorító volt

– árulta el Kovi, aki az interjúban arra is válaszolt, volt-e féltékenység, hűtlenség a házasságában.

„A miénk a szakmám miatt valóban extrém helyzet. Egyetlen egy szó van, ami leírja a válaszom lényegét: bizalom. Amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor mi már 11 éve voltunk házasok. Volt egy szerencsétlen műtétem, amikor elszúrták a jobb térdemet. Előtte fotóriporter voltam, és az a hivatás, az a szakma azért mozgékonyságot igényel, én pedig egy ilyen sérült jobb térddel konkrétan sántítok. El kellett azon gondolkodnom, mivel fogok foglalkozni, és akkor jött ez az ötlet, hogy elkezdek filmet forgatni. Amikor elmondtam ezt Magdikámnak, akkor azt válaszolta, hogy »oké, rendben van, ha ezt szeretnéd csinálni, akkor csináld, csak azt tedd meg, hogy ne adj okot arra, hogy csalódjak benned, hogy féltékeny legyek rád«. Erre mondtam azt, hogy a bizalom a kulcsszó.”

Nagyon sok lehetőségem lett volna rá, de egyetlen egyszer sem fogadtam el a kínálkozó alkalmat, a bizalomnak teljes mértékben megfeleltem. Ez egy fontos szempont. Enélkül nem lehetett volna ezt végigcsinálni.

A Birodalomról írt 24.hu-s kritikánk itt olvasható:

Kapcsolódó Megsérült a térde, így jobb híján megteremtette a magyar pornót A Birodalom az első két epizódja alapján egyaránt csillapítja azok fantáziáját, akik a Hótehénke kulisszatitkaira kíváncsiak, de azokét is, akiket foglalkoztat a kérdés: hogy lesz egy bántalmazott kislányból pornós, egy kifordult térdű fotóriporterből pornópápa? Kritika.

A sorozat főrendezőjével készült interjúnk pedig itt: