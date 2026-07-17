„Szégyelld magad!” – Bochkor Gábor élő adásban szólt be egy hallgatónak

Érdekes pillanatoknak lehettek fültanúi a Retró Rádió hallgatói július 15-én. Bochkor Gábor népszerű reggeli műsora, a leginkább könnyebb témákat tárgyaló Bochkor ugyanis váratlan fordulatot vett a szokásos menetrendhez képest, mikor egy betelefonáló segítséget kért egy szorult helyzetben – írja a Blikk.

A szerdai adás első felében épp az ittasan tudósító bemondókról volt szó a Bajai Halfőző Fesztiválról készült, közel 10 évvel ezelőtti riportban illuminált állapotban bejelentkező Bencze Péter társaságában, amikor bekapcsoltak egy, a rádióhoz betelefonáló kétségbeesett édesapát.

A férfi – akit szinte azonnal adásba kapcsoltak – elmesélte, hogy felnőtt lánya és négy unokája épp Horvátország felé tartottak autóval, amikor lerobbantak a sztrádán, és ott ragadtak. Ezután elmondta a bajbajutott családtagjainak pontos tartózkodási helyét, Bochkorék pedig a hallgatók segítségét kérték, hogy amennyiben valaki a közelben tartózkodik, segítsen az autópálya szélén rekedt családon.

A kérésre válaszul azonban meglepő sms érkezett a stúdióba.

Bochkort felháborította a hallgató hozzáállása

Egy Mona nevű hallgató a következő üzenetet küldte be a műsorvezetőknek:

Most komolyan ezzel kell a Retrónak foglalkoznia? Egy lerobbant autó az autópályán? Erre megvannak a protokollok.

Miután az üzenetet beolvasták a műsorban, Bochkor elmondta az őszinte véleményét a nem túl empatikus megnyilvánulásról.

Vélhetően más országban egy tök normális dolog az, ha egy hallgató lerobban az autópályán, ráadásul négy gyerekkel, és a rádió is próbál segíteni neki. Akkor van egy összefogás és valamiféle emberi összetartás. De nem… Te ezt az egészet megkeseríted egy ilyen SMS-sel, hogy tényleg ezzel kell foglalkozni? Mit zavar ez téged? Komolyan? Szégyelld magad

– mondta.

A teljes adás alább érhető el: