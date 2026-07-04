a világ egy fura helymünchenplázaschwabylon
Kultúra a világ egy fura hely

Egyetlen év jutott csak a világ legfurcsább plázájának, ami alatt a látogatók kínozták a cápákat

Justus Dahinden
admin Vincze Miklós
2026. 07. 04. 18:36
Justus Dahinden
A felkelő nap képét magán viselő müncheni piramis messze megelőzte a korát, de a projektet finoman szólva sem gondolták át eléggé.

A pláza szót hallva mindenkinek egy hatalmas, autóval és tömegközlekedéssel is jól elérhető épület jut eszébe, ahol százával érik egymást a boltok, az emberek pedig szinte megállás nélkül özönlenek a folyosókon, hogy megvehessék, amiért érkeztek.

A monoton üzletsorokat csak kevés helyen sikerül építészeti, vagy belsőépítészeti megoldásokkal érdekes köntösbe csomagolni: ilyen a magyar-kanadai együttműködésben megvalósult budapesti Westend (ép. Finta József, Fekete Antal, ifj. Peschka Alfréd, 1998-1999) meglepő húszméteres Niagara-vízesése, vagy a berlini Alexa (José Quintela da Fonseca, 2007) különböző szintjeinek egyedi padlóburkolatai, amik sokadszorra is szórakoztatók.

Meißner / ullstein bild / Getty Images, és Avi1111 / Wikimedia Commons

Mindez persze semmi ahhoz képest, amit a korát messze megelőző, egészen szürreális müncheni Schwabylonban történt, ami a világ jó eséllyel legrövidebb ideig működő plázájaként írta be magát a kereskedelem történetébe.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül, hogy

  • miért volt különleges a Schwabylon épülegyüttese,
  • a boltokon túl mivel találkozhattak még a vásárlók,
  • miért nem tudott sikeres lenni,
  • hogyan kerültek cápák az épület alatti éjszakai klubba, és miért kellett őket rendszeresen kicserélni,
  • milyen véget ért az úttörő bevásárlóközpont, és mi áll ma a helyén.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

A VILÁG EGY FURA HELY

Fura történelmi események, szokatlan szokások, és a művészettörténet legmeglepőbb fejezetei – a világ, ahogyan még sosem láttad.
Vincze Miklós további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Magyar Péter benyújtotta az új alkotmánymódosítást, elküldik Sulyok Tamást – íme a legfőbb pontok
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik