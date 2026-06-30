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Kultúra

Molnár Áron: Imádom ezeket a nagy kiállásokat, Orbán kiáll Hajdu mellett, Hankó meg a hat letartóztatott mellett

Varga Jennifer / 24.hu
admin Polák Zsóka
2026. 06. 30. 14:11
Varga Jennifer / 24.hu
Molnár szerint a NAV nyomozása már nagyon közel járhat Hankó Balázshoz.

A Megafon megszűnéséről, a kormányközeli megmondóemberek sorsáról, az ukrán pénzszállítók körüli vitatott hatósági intézkedésekről és Dúró Dóra Pride-posztjáról – amelyről lapunknak nyilatkozott is a politikus – is volt szó a Magyarország Kedvenc Műsora legújabb adásában.

Ebben az említett témákon túl Reiner-Micsinyei Nóra és Molnár Áron Kajdi Csabával a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) korrupciós botrányáról is beszélt, többek közt azt fejtegették, humorizálva, hogy mi alapján kaphattak az olyan művészek, mint Mága Zoltán, támogatást. Szintén szóba került az, hogy Hankó Balázs egykori kulturális és innovációs miniszter szolidaritásra szólított fel mindenkit a letartóztatott egykori dolgozók – köztük Bús Balázs volt NKA-alelnök és egykori fideszes polgármester – iránt.

Imádom ezeket a nagy kiállásokat, Orbán kiáll a Hajdu mellett, holott mind a ketten ludasak, Hankó meg kiáll a letartóztatott hat ember mellett, akik ugyanúgy törvénytelenséget követtek el

– mondta Molnár, utalva arra, hogy Orbán Viktor kiállt az aranykonvojügyben gyanúsítottként kihallgatott egykori TEK-vezér, Hajdu János mellett. Az NKA-ügy kapcsán hozzátette: úgy véli, ha ilyen tempóban halad a NAV – hogy két hónap alatt hat embert tartóztatott le –, akkor egy-két héten belül Hankóhoz is elérnek.

A színész-aktivista nem először nyilvánult meg Hankó közleménye kapcsán:

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