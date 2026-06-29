Molnár Áron a szolidaritást kérő Hankó Balázsnak: Ritka gyáva ember vagy

Hankó Balázs volt kulturális miniszter hétfő délután szolidaritását fejezte ki, és minden „jóakaratú, a jogállami eljárásokban hívő” ember szolidaritását kérte a múlt héten letartóztatott munkatársai számára, akiket a gyanúsan osztogatott NKA-támogatásokkal kapcsolatban. Erre a nyilatkozatra reagált nem sokkal később az ügyet áprilisban kirobbantó Molnár Áron:

Huh Balázs. Ritka gyáva ember vagy. Pontosan tudod, hogy ezek az emberek többek között miattad vannak előzetesben, miattad vitték őket vezetőszáron. A titkos, 790-es lista miattunk nyilvános, ti el akartátok titkolni, hogy 17 milliárd adófizetői forintot loptatok el a kultúrától a Fidesz kampányára. A 447-es több milliárdos miniszteri keretedről nem is beszélve. Te rajtad mentek keresztül a döntések, a te aláírásod szerepel ott, a te utasításodra tették ezt a csinovnyikok.

– írta a Facebookon a színész-aktivista, hozzátéve, hogy „ők bűnösök, de »csak« végrehajtók”.

De te Balázs, ahelyett, hogy szembenéznél a tetteid következményeivel, gyáván a parlamenti mandátumod mögé bújva, a mentelmi jogod védelmében üzengetsz és vársz el szolidaritást. Tudod, annak a hat embernek, akiket letartóztattak, nincs mentelmi joga. Ha ennyire vétlen vagy Balázs, add vissza a parlamenti mandátumod, állj a hatóságok elé és védd a védhetetlent. Mondd el szépen, hogy hoztátok létre és kikkel a Fidesz kampányát támogató hálózatot a kulturális pénzekből.

Molnár több ponton idéz Hankó nyilatkozatából, majd posztját azzal zárja, hogy „senki nem hiszi Balázs, hogy ezt a hálózatot egyedül találtad ki. Szóval már csak idő kérdése Hankó…”

Bús Balázst is bevitték

Csütörtökön 30 napra letartóztatta a Kecskeméti Járásbíróság Bús Balázst, Óbuda volt fideszes polgármesterét, aki az elmúlt években a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke volt. A Fidesz politikusán kívül csütörtökön döntést hozott a bíróság az NKA kiemelt bizottságának tagjairól is, akik 17 milliárd forintnyi támogatás kiosztásáról döntöttek az országgyűlési választás előtt.

Az NKA-botrány feltérképezése során lapunk legutóbb négy megyét tekintett át, amely során kiderült, hogyan került 900 millió forint Bács, Csongrád, Békés és Jász-Nagykun fideszes csoportjaihoz. Egy olyan fideszes hokiedző vezette szervezet is kapott Hankó Balázséktól NKA-s pénzt, aki ellen ötrendbeli kiskorú veszélyeztetése miatt emelték nemrég vádat: