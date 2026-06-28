Dúró Dóra az arcuk kitakarása nélkül kitette Pride-on részt vevő autista gyerekek képét az oldalára, aztán törölte a fotót

Szombaton rendezték az idei Pride-ot a fővárosban, amelyről hazánk politikusai is elmondták a véleményüket, ki-ki a maga módján. Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke is így tett: szombat esti bejegyzésében egyebek közt azt írta, hogy a magyarság jövője hagyományos családmodellben, mentális egészségben és a normalitásban tud megvalósulni, és hogy ezzel szemben mindenki láthatja, hogy „a vonulás résztvevői valójában zsákutcát jelentenek”.

A képviselő a bejegyzéséhez mellékelve több fotót is megosztott a felvonulás résztvevőiről, ezek között volt egy olyan, amelyen három gyerek volt látható egészen közelről fotózva. Dúró ezt a fotót azóta törölte, de egy másik bejegyzésből kiderül egyrészt, hogy a gyerekek arcát nem takarták ki a közzététel előtt – illetve az is kiderül, ki volt ez a három gyerek, és miért voltak kint a rendezvényen.

„Az egyik legelső klienseim közé tartozik egy édesanya, aki több autista gyereket is nevel. Ismerem őket, és látom, milyen elképesztő mennyiségű szeretet, tudatosság, türelem és következetesség van ebben a családban. Ezek a gyerekek nemcsak biztonságban nőnek fel, hanem olyan elfogadó légkörben, ahol megtanulhatják, hogy önmaguk lehetnek. Ők együtt kimentek a Pride-ra Az anya később leírta, hogy számukra a Pride a büszkeségről szólt. Arról, hogy büszke a gyerekeire, a másságukra, arra, akik ők valójában. A gyerekek jól érezték magukat, nem traumatizálódtak, nem sérültek, egyszerűen részt vettek egy rendezvényen a családjukkal” – olvasható a •Nefi• Autizmus-és ADHD-barát támogatás felnőtteknek és családoknak nevet viselő oldal bejegyzésében, amely úgy folytatódik:

Ezután azonban Dúró Dóra jóvoltából nyilvánosan megjelent róluk egy fénykép, amelyen a gyerekek arca nincs kitakarva. (Én takartam ki azt az alábbi képen.) És innentől kezdve már nem a Pride-ról beszélünk. Hanem három kisgyerekről. Három olyan kisgyerekről, akiket felnőttek kezdtek el kommentekben megbélyegezni, a szüleiket gyámhatósággal fenyegetni, és olyan indulatokat rájuk zúdítani, amelyekhez semmi közük nincs.

A fotót nem illesztettük be, de a feljebb lévő linken elérhető, kitakart arcokkal.

A bejegyzésében a szerző hozzáteszi, hogy sok autista ember számára a Pride nem kizárólag a szexuális orientációról vagy a nemi identitásról szól, hanem arról is, hogy „egy olyan világban, ahol nap mint nap kilógnak a sorból, végre megélhetik azt, hogy a másság nem szégyen, hanem az identitásuk része”.

„Lehet vitatkozni a Pride-ról. Lehet egyetérteni vagy nem egyetérteni vele. De amikor gyerekek arcát használják fel arra, hogy egy gyűlölködő kommentcunamit indítsanak el ellenük, ott már régen nem a véleménynyilvánításról beszélünk” – olvasható még a poszt végén.

Dúró Dóra: Tudatos ferdítés, hogy a Pride az autistákról is szólna

Az esettel kapcsolatban megkerestük a Mi Hazánk képviselőjét, aki válasza elején leszögezte, hogy a fotót nem önmagában tette közzé, hanem „egy történet képi felsorolásaként ”, ebben a kontextusban is kell értelmezni szerinte.

A Ptk. 2:48. §-a szerint tömegrendezvény esetében nincs szükség az érintett hozzájárulására. A kép célja a rendezvény, a felvonulás vagy az utcarészlet hangulatának bemutatása. A gyermekek márpedig sajnos ott voltak: a kép hátterében jól látszik, hogy az milyen esemény és hol zajlik

– jelezte a Mi Hazánk alelnöke, aki szerint mindez azt is jelenti, hogy a fotó nem válik el kiragadott gyermekképként az eseménytől. „Pontosan azt szemlélteti, hogy egy olyan eseményen vettek részt a gyermekek, amelyen a többségi társadalmi megítélés szerint nincs keresnivalójuk, mert személyiségük fejlődésére, mentális egészségükre rossz hatással van, organikus identitásuk formálódását eltorzítja” – folytatta a politikus, és bár más fénytörésben, de ő is megemlítette, hogy a fotó kapcsán nagyon sok felháborodott komment érkezett a posztjához, amelyekben a szülők felelősségét boncolgatták.

Tudatos félremagyarázás és ferdítés jogi narrációval élni, ahogy az is a posztot közzétevő oldal részéről, mintha a Pride az autistákról is szólna. Nem szól róluk. A zaklatást sem tudom értelmezni, hiszen én nem neveztem meg a gyerekeket, sem a szüleiket, hiszen nem is tudom, hogy kik ők. Ha a szüleik önszántukból úgy döntöttek, hogy névvel is felfedik a kilétüket, annak következményeiért nem én vagyok a felelős, ez megint az ő döntésük volt. Borítékolható, hogy ha arccal-névvel kiállnak a gyerekük Pride-on való megjelenítése mellett, akkor ezt követően mások kinyilvánítják a véleményüket – a nyilvános rendezvényen való részvétellel ezt vállalja mindenki: ott szabadon készíthetők képek

– írta még a 24.hu-nak Dúró Dóra, aki a válaszát azzal zárta, érzékelte, hogy a gyerekek hozzátartozói, kifogásolták, hogy közzétette a fotót, ezért inkább törölte azt – majd még egyszer odaszúrt a szülőknek.

Azt a döbbenetes tényt érzékeltettem, hogy vannak szülők, akik ilyen rendezvényre kiviszik a gyerekeiket. A felelősség ezért az övéké – minden értelemben. Örülök, ha legalább utólag belátják, hogy hiba volt az LMBTQIABC-mozgalom szolgálatába állítani a gyerekeiket.