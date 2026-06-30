Nagy Ervin: Hankó úr! Az lenne az igazi szolidaritás, ha ön is vállalná a felelősséget

Molnár Áron után Nagy Ervin is reagált Hankó Balázs hétfői közleményére, amelyben szolidaritást kért a letartóztatott NKA-dolgozók – köztük Bús Balázs volt NKA-alelnök és egykori fideszes polgármester – számára, akiket a korrupciós botrány miatt tartóztattak le.

A kultúráért felelős államtitkár rövid, ám annál velősebb reakciót adott az egykori kulturális és innovációs miniszternek:

Hankó Úr! Az lenne az igazi szolidaritás, ha Ön is vállalná a felelősséget, és nem csak a kollégáin csattanna az ostor. Az lenne a szolidaritás, ha megnevezné, kitől kapta a parancsokat. Az lenne a szolidaritás, ha megjelenne a munkahelyén, amikor Önről van szó. Az lenne a szolidaritás, ha bocsánatot kérne a magyar néptől

– írta posztjában.

Hankó közleményében többek közt arról is írt, hogy úgy véli, valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba az NKA-támogatásokat kezelő munkatársai, ők és ő maga is „jóhiszeműen jártunk el, és minden helyzetben az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett szemünk előtt, nem saját gazdagodásunk vagy bárkinek a teljesítmény nélküli gazdagítása”.

A Nemzeti Kulturális Alap (NKA) körüli korrupciós botrány áprilisban robbant ki, Molnárnak köszönhetően, ekkor tudódott ki, hogy kulturális támogatás címszó alatt milliárdok kerülhettek kormányközeli művészekhez és szereplőkhöz, ezen források elosztása nem szakmai, hanem minden jel szerint politikai alapon zajlott, több esetben kampánycélt szolgálva. A súlyos visszaélések miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyomozást indított, és őrizetbe vette a botrány összes főbb szereplőjét, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azóta több támogatást visszavont, és felszólította a támogatottakat, hogy akik úgy érzik, nem áll biztos lábakon a korábban nyertes pályázatuk, egyelőre késedelmi kamat nélkül visszautalhatják a felvett támogatást – hogy kik és miért fizették vissza eddig, arról itt, a botrány négy megyét és 900 millió forintot érintő új dimenzióiról pedig itt írtunk: